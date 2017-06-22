22 июня, в годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР, в Симферополе состоялась траурная церемония возложения венков и цветов к вечному огню на мемориале «Могила неизвестного солдата» в Гагаринском парке. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства аннексированного Крыма.

В мероприятии приняли участие крымские чиновники, ветераны и священники.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил на мероприятии, что Россия уделяет крымским ветеранам «колоссальное внимание». «Уверен, что вернувшись на историческую Родину, крымские ветераны получили и моральный заряд, и удовлетворение, о которых мечтали всю жизнь. Сегодня ветераны под надежной защитой государства», – сказал Аксенов.

На церемонии возложения цветов почтили память погибших воинов минутой молчания.

22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В Украине в этот день отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны.

В этот день в 1944 году немецкие, румынские и финские войска вторглись на территорию СССР.