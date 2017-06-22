Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на заседании 22 июня удовлетворил поданное накануне ходатайство прокурора и продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября. Об этом после первой части заседания сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Суд, просовещавшись около полутора часов в совещательной комнате, удовлетворил ходатайство прокурора, не приняв во внимания ни один довод защиты во внимание», – рассказал Полозов.

После перерыва планирует допрос свидетелей защиты. Кроме того, адвокаты планируют заявить ряд ходатайств.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.