Украинские продукты оптом в Крым поставлять не будут – эксперт

Украинские системные поставщики не собираются поставлять продукты в аннексированный Крым даже после отмены всех запрещающих документов, в частности – постановления Кабинета Министров Украины №1035, ограничивающего провоз товаров через админграницу с полуостровом. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сказал эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров.

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«Даже в 2015 году, когда этого постановления еще не было, занимались ввозом украинской продукции на территорию Крыма небольшие компании, частники. Либо небольшие фирмы, через которые шел этот транзит, потому что юридически, даже без постановления 1035, было много непреодолимых препятствий для крупного системного бизнеса. Основные – банковская система, невозможность банковских расчетов (безналичных, между заказчиком в аннексированном Крыму и поставщиком на материковой части Украины – КР)», – сказал Александров.

Координатор акции по гражданской блокаде Крыма Ленур Ислямов, в свою очередь, сообщил, что сейчас от правительства Украины ожидается разрешение на вывоз из Крыма личных вещей крымчан.

«Вчера общался с министром по оккупированным территориям, разговаривал с прокурором Крыма. Сейчас ждем от правительства определенных действий, а то граждане должны (иметь возможность – КР) вывозить свои вещи. Мы всегда говорили, с первых дней (продуктовой блокады Крыма – КР), чтобы люди не страдали. Это будет другое постановление или обновление этого – не знаю, но проблему решат», – подчеркнул Ислямов.

Административный апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействующим пункт первый Постановления Кабинета министров Украины №1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом. Теперь крымчане смогут перевозить личные вещи с территории аннексированного Крыма на материковую Украину без каких-либо ограничений. Правозащитники апеллировали в суде тем, что это постановление нарушает права крымчан и право собственности.

Тем не менее, правозащитники пока что не советуют крымчанам лично проверять на себе отмену постановления в ближайшую неделю: необходимо, чтобы Государственная фискальная служба сперва проинформировала о нововведениях таможенников на админгранице с аннексированным полуостровом.

Постановление Кабмина Украины о запрете поставок товаров в Крым вступило в силу в середине января 2016 года. Документом вводятся ограничения на провоз из Крыма на материк и обратно продуктов питания и других личных вещей. В соответствии с документом, с собой можно провезти предметы, указанные в 370 статье Таможенного кодекса Украины. В ней перечислены 23 наименования личных вещей (одежда, техника, предметы личной гигиены и другое).

Прекращения всех поставок в Крым требовали участники акции по блокаде Крыма, которая стартовала на админгранице 20 сентября 2015 года.