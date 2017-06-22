Порошенко 26 июня встретится в Париже с Макроном – заявление

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном запланирована на 26 июня в Париже. Об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе 22 июня.

«Мы получили приглашение посетить Париж и встретиться с президентом Макроном. Мы благодарим его за первый шаг, за очень ответственную проевропейскую позицию», – отметил президент.

Президент Украины Петр Порошенко ранее также сообщил о запланированном на следующую неделю телефонном разговоре лидеров стран «нормандского формата».

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» по конфликту в Украине состоится до саммита стран «Группы двадцати», который пройдет 7-8 июля в Германии. Об этом сообщает Reuters.

Для мирного решения конфликта на Донбассе в июне 2014 года лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в «нормандском формате». С тех пор состоялось несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.