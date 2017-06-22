В Крыму продлили следствие по делу активиста Сулеймана Кадырова

Крымское управление ФСБ России продлило следствие по делу активиста Сулеймана Кадырова до 7 августа. Об этом Крым.Реалии 22 июня​ рассказал его адвокат Эмиль Курбединов.

«Сегодня я получил соответствующее уведомление, датированное 29 мая, о том, что следствие по уголовному делу по подозрению Кадырова продлено до 10 месяцев – до 7 августа 2017 года. Также по этому делу поменялся следователь», – сообщил Курбединов.

Адвокат добавил, что активист также прошел судебно-психиатрическую экспертизу.

«Сулейман Кадыров прошел ее в течение часа, просто побеседовав с врачом. Буквально час ушел, чтобы врач сделал заключение, что он здоров. Таким образом следствие перестраховывается, чтобы в последующем якобы обвиняемый или подозреваемый не мог симулировать какую-то психическую болезнь и отклонения», – отметил адвокат.

5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи Родионова на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке крымскотатарского формирования «Аскер».

11 октября 2016 года в отношении Сулеймана Кадырова возбудили уголовное дело за сепаратизм.

3 апреля крымский активист и правозащитник Сулейман Кадыров заявил, что его внесли в список экстремистов. Также ему заблокировали банковскую карту с единственным источником дохода.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.