Гражданин Таджикистана накануне, 21 июня, пытался подкупить украинского пограничника на админгранице с аннексированным Крымом, чтобы попасть на материковую Украину после незаконного посещения полуострова. Мужчине запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Бердянского погранотряда Госпогранслужбы Украины.

«В контрольный пункт «Чонгар» из аннексированного Крыма в пешем порядке прибыл 45-летний гражданин Таджикистана. В ходе проверки пограничники установили, что у иностранца нет спецразрешения и на оккупированный полуостров он попал через недействующий пункт пропуска в Керчи. За взятку в размере 500 российских рублей (около 210 грн – КР) иностранец надеялся «договориться» с пограничниками о беспрепятственном пропуске через админграницу с аннексированным Крымом и непроставлении отметки о запрете въезда на территорию Украины. От такого предложения военнослужащий отказался», – сказано в сообщении.

О данном факте пограничники сообщили в Национальную полицию Украины, в действиях иностранца есть признаки уголовного преступления по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), добавили в пресс-службе.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».