Минсельхоз России рапортует о миллионах, выделенных на мелиорацию Крыма

Министерство сельского хозяйства России утверждает, что Крыму в 2017 году выделили на мелиорацию 258 млн рублей (около 111 млн грн – КР), сообщают российские СМИ.

Российский «Интерфакс» цитирует главу департамента мелиорации этого министерства Валерия Жукова, который сообщил, что выделенные средства превысили в 10 раз сумму, выделенную на мелиорацию Крыма в 2016 году.

По его словам, эти средства позволят ввести в эксплуатацию около 2 тыс. гектаров мелиорируемых земель.

По данным российского министерства, в настоящее время в Крыму насчитывается более 13 тыс. гектаров орошаемых земель.

После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.