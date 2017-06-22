В Ялте сообщают об отравлениях купленным на набережной фаст-фудом

В ялтинской инфекционной больнице начали регистрировать обращения отдыхающих в Ялте с симптомами кишечной инфекции. Все обратившиеся связывают свое недомогание с едой, которую они покупали в фуд-траках – автовагончиках, которые расположены на набережной и торгуют фаст-фудом.

Такую информацию озвучил начальник территориального отдела по городам Ялта, Алупка, поселка Гурзуф межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виталий Задорожний на еженедельном оперативно-хозяйственном совещании в подконтрольной Кремлю ялтинской горадминистрации, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«У нас уже зарегистрированы четыре обращения от отдыхающих, которые питались на набережной Ялты в красном вагончике. Покупали хот-дог, гамбургер, мороженое. Ситуация начинает разрастаться по своим границам», – сообщил Виталий Задорожний.

По его мнению, такой прецедент связан с небольшим количеством отдыхающих, которые приезжают сейчас на отдых в Ялту.

«Возможно, что из-за отсутствия большого наплыва отдыхающих, предприниматели неправильно рассчитывают объемы закупки продуктов. Берут больше, с расчетом, что люди приедут, продукты не расходуются и остаются просроченными. Кроме этого нарушаются санитарные нормы хранения продукции», – рассказал Виталий Задорожний.

Он также анонсировал проверку ялтинских фуд-траков сотрудниками Роспотребнадзора на соблюдение санитарных норм, правил и сроков хранения пищевых продуктов.

Кроме этого, он сообщил о случаях кишечных инфекций у отдыхающих санаторного комплекса «Мрия» и санатория «Южный».

Однако, по его данным, общая эпидситуация по кишечным заболеваниям в регионе в процентах ниже нормы и прошлогоднего уровня.