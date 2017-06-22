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Мининформ Украины: заблокировать пророссийские крымские СМИ можно решением суда

Крымские СМИ, контролируемые российскими властями, можно сделать недоступными на территории материковой Украины только по решению суда или путем введения санкций против юридических лиц, сообщил в эфире Радио Крым.Реалии координатор «Информационных войск» при Министерстве информационной политики Украины Святослав Батов.

«У нас не урегулирована в законодательстве до сих пор возможность внесудебной блокировки сайтов кроме тех случаев, когда, например, Совет национальной безопасности и обороны вводит прямые санкции против юридических лиц России, и, как следствие, из-за этого блокируют эти ресурсы на территории Украины. Например, у какого-нибудь сайта «Новоросинформ» не обязательно есть юридическое лицо на территории России, против которого можно ввести санкции, поэтому против таких сайтов на данный момент необходимо только судебное решение», – пояснил Батов.

Министерство информационной политики Украины 19 июня обнародовало перечень антиукраинских сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства. Всего в перечень запрещенных ресурсов попало 20 сайтов с антиукраинским контентом.

В этом списке ресурсов, в частности, фигурируют крымские СМИ, подконтрольные Кремлю – это сайт «Крыминформ» и телеканал «Первый крымский».

Генеральный директор этой пророссийской телекомпании Екатерина Козырь заявила, что внесение ресурса в перечень Мининформа Украины – «Оскар для местных сотрудников».

Ранее в мае президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых санкциях против российских физических и юридических лиц. Там оказались, в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники».

Уже в июне сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский и одесский офисы интернет-компании «Яндекс.Украина». Следственные действия проходили в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. В ходе обысков, сообщил глава СБУ Василий Грицак, правоохранители нашли «много интересного», напрямую связанного с Россией.

Кроме того, в украинской службе безопасности сообщили, что менеджмент дочерней компании российского Яндекса незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинцев.

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