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Порошенко в Брюсселе встречается с Меркель – спикер

Канцлер Германии Ангела Меркель (слева) и президент Украины Петр Порошенко, архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко 22 июня в Брюсселе встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в Твиттере сообщил спикер главы украинского государства Святослав Цеголко.

Встреча происходит за кулисами саммита Европейской народной партии, который посещают украинский и немецкий лидеры.

Ранее 22 июня в Брюсселе Порошенко встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском. После этого на совместном брифинге Туск заявил, что через несколько недель завершится работа над соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

22 июня Порошенко находится с рабочим визитом в Брюсселе для участия в саммите Европейской народной партии и встреч с лидерами государств-членов ЕС.

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