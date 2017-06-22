Пятерых жителей Джанкоя вызвали в полицию за возложение цветов в годовщину депортации крымских татар

Пятерых жителей Джанкоя вызвали в российскую полицию, чтобы те объяснили свое участие в мероприятиях, которые прошли 18 мая 2017 года. А именно – в возложении цветов у двух мемориалов в городе. Об этом в комментарии Крым.Реалии 22 июня рассказал один из участников Руслан Куртсеитов.

«Они нам инкриминируют статью 20 часть 2 КоАП России (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), хотя мы считаем, что там ни митинга не было, ни шествия. Просто люди пришли, возложили цветы, от камня пошли на вокзал, конечно пошли строем, на перрон, к доске возложить цветы. Это посчитали проведением митинга, шествия, по этому поводу пять человек и вызывали в полицию», – пояснил Куртсеитов.

Он сообщил, что крымские татары, которые приходили возлагать цветы, не знали о митинге, запланированном местными крымскими властями.

«Оказывается в 10:00 представители местной власти проводили митинг, возлагали цветы. Но нас никто не предупредил. Мы ничего не знали.

Мы каждый год, на протяжении 30 лет, ходим возлагать цветы. А потом уезжаем на Симферополь на митинг», – добавил Куртсеитов.

На своей странице в Фейсбуке глава ЦИК Курултая Заир Смедляев разместил видео возложения цветов в Джанкое 18 мая 2017 года.

По его словам, полицейские намерены передать дела в суд, и если суд признает их виновными, пятерым жителям Джанкоя грозят штрафы от 10 до 30 тысяч рублей.

В открытых источниках российского МВД Крыма нет информации относительно вызова в управление полиции жителей Джанкоя.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминали трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.