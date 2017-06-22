В России могут отменить новогодние каникулы и сделать нерабочими 18 марта и 7 ноября

В России могут отменить нерабочие дни в новогодние праздники, и сделать праздничным 18 марта, который в этой стране считается днем «воссоединения» в аннексированным Крымом, а также 7 ноября, когда в России отмечают годовщину Октябрьской революции.

Как сообщают 22 июня российские СМИ, соответствующий законопроект депутаты партии КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы России.

В пояснительной записке к документу сообщается, что предлагается исключить «из перечня нерабочих дней новогодние каникулы», при этом депутаты утверждают, что об этом их просят избиратели.

«По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», – говорится в сообщении.

Авторы документа предполагают, что принятие законопроекта «позволит гражданам спокойно подготовиться ко встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время».

По утверждению депутатов Госдумы от КПРФ, 18 марта – «праздник для всего народа, заслуживающий быть нерабочим днем».

«Тем более что в Крыму такой праздник есть, но он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота», – отмечается в документе.

Что касается намерения объявить нерабочим день 7 ноября, по мнению коммунистов, это станет «данью уважения предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство».

Ранее сообщалось, что Россия готовится перенести дату президентских выборов 2018 года с 11 марта на 18 марта – день, когда в России отмечают годовщину аннексии Крыма. Государственная дума России 12 апреля одобрила изменение даты в первом из трех необходимых голосований по этому вопросу в нижней палате парламента.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».