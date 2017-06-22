Турчинов хочет усложнить проверку лиц с оккупированных территорий для получения биометрического паспорта

После начала действия безвизового режима Украины с ЕС значительно увеличилось количество желающих получить биометрические паспорта из Крыма и с территории оккупированного Донбасса, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. Об этом говорится на сайте ведомства.

По мнению Турчинова, из-за отсутствия доступа украинской власти к тамошним архивам есть опасность, что под видом украинских граждан доступ к безвизовому режиму могут получить «граждане других государств, террористы или представители российских спецслужб».

«Для недопущения подобного необходимо внести изменения в действующее законодательство, что позволит осуществлять очень тщательную проверку граждан, прибывающих с оккупированных территорий для получения биометрического паспорта. В случае выявления несоответствия представленных данных, таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта», – отметил он.

По словам Турчинова, уже подготовлен соответствующий законопроект, «который разработан народными депутатами-членами парламентской коалиции и в ближайшее время должен быть внесен в ВРУ».

Ранее о внедрении дополнительной идентификации для крымчан и жителей неподконтрольной Украине части Донбасса, говорил пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, украинцам надо иметь биометрический паспорт и, если попросят пограничники – доказать цель и условия поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

24 мая во время совещания для подготовки ко вступлению в силу «безвиза» президент Петр Порошенко поручил Кабмину рассмотреть вопрос о принятии нормы, согласно которой крымчанам выдавать загранпаспорта старого типа. Пока правительство не рассматривало нормативных актов такого содержания.

Правозащитные организации высказались с критикой таких нововведений.

Так, Крымская правозащитная группа выпустила заявление, в котором говорится, что слова президента о биопаспортах для крымчан «противоречат Конституции и законодательству Украины, имеют дискриминационный характер в отношении лиц, которые остались на неподконтрольных Украине территориях, вызывают напряженность в обществе».

Организация «Европа без барьеров» в ответ на слова президента Украины сообщила, что, согласно закону, жители оккупированных территорий имеют право получать биопаспорта на общих основаниях.