Крым может войти в список регионов, где «Ростех» при поддержке Hitachi построит завод по переработке мусора

Крым может войти в список регионов, где, по решению правительства соседней России, могут построить мусороперерабатывающий завод. Строительство будет осуществлять «Ростех» в сотрудничестве с Hitachi, сообщает 22 июня пресс-служба администрации российского Сочи со ссылкой на депутата Госдумы России Константина Затулина.

«Вступивший в законные права победитель конкурса – строитель заводов в Московской области и Татарстане планирует обратиться в правительство с официальной просьбой о включении Сочи и, возможно, Крыма для строительства одного или двух предприятий», – сказал Затулин.

Как сообщает российское агентство ТАСС, «Ростех» в рамках проекта «Чистая страна» построит в России пять мусоросжигательных заводов. При этом не указывается, где в Крыму могут построить этот завод.

«Корпорация «Ростех» подписала соглашение с Hitachi по утилизации бытовых отходов, согласно которому будет построено четыре завода в Подмосковье, каждый мощностью 700 тыс. тонн, и один завод мощностью 550 тыс. тонн в Казани. Объем инвестиций во все пять проектов составит порядка 150 млрд рублей, при этом привлекать бюджетные средства в проект не планируется», – говорится в сообщении.

Российское информагентство сообщает со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы Константина Затулина, что в июле инициативу рассмотрят на совещании с участием профильных министерств.

Крым.Реалии обратились за комментарием в компанию Hitachi, по телефону, указанному на сайте представительства этой компании в России, сообщили, что строительством мусороперерабатывающих заводов занимается компания Hitachi Zosen Inova AG. Крым.Реалии пытаются получить комментарий у представительства этой компании.

В аннексированном Крыму заявили о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов до конца 2018 года.

В Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять. В начале лета 2017 года сообщалось о закрытии Керченского полигона ТБО.