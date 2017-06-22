В России 4 человека умерли из-за употребления суррогатного алкоголя

Российские власти сообщают о смерти 4 человек из-за отравления суррогатным алкоголем в Московской области.

По информации Следственного комитета России, 11 жителей Сергиева Посада, среди которых 2 женщины, были госпитализированы вечером 21 июня. Отравление вызвал суррогатный алкоголь неизвестного происхождения.

Две женщины и двое мужчин умерли, тогда как 7 других остаются в больнице.

В течение декабря-января в России из-за отравления суррогатным алкоголем умерли 77 человек. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.