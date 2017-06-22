Радио Крым.Реалии: Оборванная связь мобильных операторов в Крыму

Почему за три года аннексии мобильную связь в Крыму признают неудовлетворительной? Какие ресурсы и мощности необходимы для обеспечения полуострова качественной связью? Кто в России боится санкций за работу в Крыму?

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал мобильную связь такой, что «три раза обрывается в Симферополе», и распорядился решить проблему покрытия сотовой связи на полуострове.

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с аналитиком агентства TelecomDaily Ильей Шатилиным, главным редактором и администратором сайта Mobile-review.com Эльдаром Муртазиным и украинским телеком-экспертом Стасом Юрасовым.

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