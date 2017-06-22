Порошенко: ЕС продлит санкции против России

Во время рабочей поездки в Брюссель президент Украины Петр Порошенко 22 июня провел ряд встреч с лидерами Евросоюза и обсудил с ними среди прочего вопрос продления санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей. Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко подтвердил продление санкций.

«Была насыщенная программа сегодня в Брюсселе. Именно сегодня состоится заседание Совета Европейского союза, где будут приняты решения о продлении санкций против Российской Федерации до полной имплементации Минских соглашений, в том числе и их компонента безопасности», – сообщил Порошенко на брифинге по итогам участия в Саммите Европейской народной партии.

Глава украинского государства подчеркнул, что в последнее время ситуация на Донбассе обострилась: происходят атаки на представителей мониторинговой миссии ОБСЕ, активизировались атаки на гражданские объекты.

«Реакция наших партнеров из Евросоюза такая же, как и реакция наших партнеров из США – санкции будут продолжаться», – сказал он.

Порошенко отметил, что этот вопрос обсуждался с президентом Европейского Совета, лидерами европейских государств-членов Европейской народной партии, в частности канцлером Германии Ангелой Меркель, лидерами Испании, Хорватии и других стран.

«Думаю, что это победа украинского народа, Украинского государства, украинской дипломатии. Это сильная мотивация – вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить выполнение компонента безопасности Минских соглашений», – подчеркнул президент.

По его словам, традиционно решения о санкциях продолжаются на полгода и «это позволит России сделать очень простые вещи: вывести свои войска, освободить украинских заложников, сотрудничать с миссией ОБСЕ и забрать свои пушки, танки, системы залпового огня, которыми россияне убивают украинцев».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».