Верховная Рада ужесточила наказание за жестокое обращение с животными

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения гуманного отношения к животным. Списки поименного голосования за поправки к законам размещены 22 июня на сайте Верховной Рады.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях, в частности, определяется, что жестокое обращение с животными – издевательство над животными, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания и не повлекших телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных – влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, сообщает УНИАН.

Те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, влекут за собой наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Кроме того, в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что жестокое обращение с животными, совершенное умышленно, и что привело к увечью или гибели животного, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования.