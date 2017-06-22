МИД Украины о продлении ареста Чийгозу: это очередное свидетельство бесправия в Крыму

Министерство иностранных дел Украины считает, что продление ареста одному из лидеров крымскотатарского движения Ахтему Чийгозу до 8 октября является очередным свидетельством бесправия в аннексированном Крыму. Об этом 22 июня сообщила спикер ведомства Марьяна Беца в комментарии Крым.Реалии.

«МИД Украины решительно осуждает решение оккупационных властей Крыма о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября 2017 Ахтему Чийгозу. Мы категорически отвергаем любые обвинения в его адрес. Это очередное свидетельство того, что на полуострове продолжают усиливаться политические репрессии и бесправие», – сказала Беца.

По ее словам, МИД Украины продолжает требовать от России освободить Ахтема Чийгоза и всех других политических заключенных, а также прекратить преследование граждан Украины, которые оказались «под оккупацией кремлевского режима».

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на заседании 22 июня удовлетворил поданное накануне ходатайство прокурора и продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.