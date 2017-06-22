МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения зоны лесных пожаров в Португалии

В связи со стихийным масштабным пожаром в районе Педрогау Гранде в округе Лейрия в Португалии Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения лесной местности в указанном регионе до стабилизации ситуации. Об этом пресс-служба внешнеполитического ведомства написала в Фейсбуке.

«Гражданам Украины, которые находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб о развитии ситуации и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб. В этой связи просим граждан быть осмотрительными, сообщать о возникновении пожаров или попадании в опасную ситуацию, прежде всего, португальским пожарно-спасательным службам по номеру 112», – говорится в сообщении.

Португалия в течение последних дней страдала от аномально сильной жары. В отдельных районах температура воздуха была выше 40 градусов. Пожар быстро охватил территории в центральной части страны. Жертвами стали более 60 человек, несколько десятков пострадали.

Португальская пресса отмечает, что таких сильных пожаров в стране не было последние 50 лет.