В Крыму продадут на аукционе 43 элитные квартиры Коломойского

Подконтрольный Кремлю парламентский комитет по имущественным и земельным отношениям Крыма одобрил отчуждение из собственности аннексированного полуострова 43 новых квартир в Ялте, ранее национализированных Россией как собственность украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Недвижимость планируют продать на аукционе, начальная стоимость квадратного метра составит 55 тысяч рублей.

«Отчужденное имущество будет реализовано путем открытого аукциона по составу участников и поступлению предложений. Принятие постановления позволит выполнить государственному автономному учреждению распорядительной дирекции плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет и осуществить погашение вкладчикам денег», – цитируют подконтрольного Москве замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Оксану Лахину «Новости Крыма».

В 2016 году в аннексированном Крыму продали шесть объектов, принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому на общую сумму 1,5 млрд рублей.

4 сентября подконтрольный Кремлю парламент Крыма принял решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове. По информации тогдашнего крымского руководства, большая часть из них принадлежала Игорю Коломойскому. В списках «национализированных» объектов оказались: несколько десятков рынков в различных городах полуострова, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, объекты незавершенного строительства – в пгт Кацивели и рекреационный комплекс пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30 АЗС в Симферополе, Бахчисарае, Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске и других городах. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, фактические власти Крыма занимаются до сих пор.

ПАО «Укрнафта» обратилось в Международный арбитражный суд в Гааге с иском к Российской Федерации относительно защиты своих инвестиций в связи с захватом автозаправочных станций (АЗС) компании в Крыму. С иском о защите своих инвестиций по Крыму в международный арбитражный суд в Гааге обратился и бизнесмен Игорь Коломойский.