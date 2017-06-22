Трамп раскритиковал расследование относительно вмешательства России в выборы

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование возможного вмешательства России в выборы американского президента, назвав это фальшивкой.

Он заявил об этом 22 июня во ряде сообщений в Твиттере, на следующий день после того, как бывший министр внутренней безопасности Джей Джонсон свидетельствовал о вмешательстве Москвы в комитете Палаты представителей.

Дональд Трамп также раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за слабый ответ на российское вмешательство. «Если Россия вела мощную работу на выборах 2016 года, то это все происходило при администрации Обамы. Почему они их не остановили?», – отметил Трамп.

Джей Джонсон заявил 21 июня, что не видел доказательств сговора между соратниками Трампа и русскими.

В Конгрессе США продолжается расследование возможного вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Аналогичное расследование проводит и ФБР. Начато также независимое от администрации расследование по этому поводу. Его курирует Роберт Мюллер, которому предоставили право расследовать действия президента, если для этого будут основания.

Адвокаты президента США Дональда Трампа заявили, что он не является фигурантом этого расследования.