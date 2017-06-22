В Севастополе 22 июня почтили память жертв Великой отечественной войны

В Севастополе 22 июня прошел митинг памяти первых жертв Великой отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Митинг провели на месте падения первой мины на улице Нефедова, которая до войны называлась Подгорной. На ней в этот день погибли несколько местных жителей – детей и взрослых.

Как сообщается, на митинге выступили российские военные, депутаты подконтрольного Кремлю Законодательного собрания Севастополя и ветераны войны.

Представитель российских военных сказал, что «война может начаться внезапно и в любой момент. Надо долго и упорно готовиться, чтобы в решающие полчаса дать отпор».

Член Совета ветеранов Ленинского района Людмила Хамина отметила, что «недруги искажают реальные военные события». Она уверила, что ветераны «не дадут переписать историю».

Выступивший от Клуба любителей истории города Олег Доскато сказал, что «существует новая опасность возврата зверского оскала, когда по прибалтийским улицам и Украине снова маршируют молодчики».

Участники митинга почтили погибших на войне минутой молчания. На улице организовали передвижную выставку об истории города с военными фотографиями.

В России 22 июня считается началом Великой отечественной войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила пакт о ненападении и вторглась на территорию Советского Союза. За первые несколько месяцев гитлеровцы захватили территорию Украинской ССР и активно продвигались в сторону Москвы.

Во Второй мировой войне по разным данным, погибло от 19 до 36 миллионов военнослужащих и гражданских