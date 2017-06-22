В издании «Страна.ua» сообщают об обыске в редакции

Заместитель главного редактора «Страна.ua» Светлана Крюкова сообщает о проведении обыска в редакции издания.

«Наш ньюзрум в одну комнату оккупировали сотрудники СБУ. Около 15-20 человек. Здание бизнес-центра закрыто на входе. Внутри трое сотрудников редакции и кролик, в том числе, главный редактор Игорь Гужва. Причина пока непонятна», – написала Крюкова 22 июня в Фейсбуке.

Об обыске сообщает и Игорь Гужва. «У нас в редакции обыск по сфальсифицированному делу. Подробности позже», – отметил он в соцсети.

В СБУ пока ситуацию не комментировали.