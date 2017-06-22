Туск: лидеры ЕС договорились продолжить секторальные санкции против России

Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС договорились продолжить экономические санкции против России на саммите в Брюсселе.

«Договорились. Евросоюз продолжит экономические санкции против России из-за невыполнения Минских соглашений», – отметил Туск 22 июня в Твиттере.

22 июня в Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Еманнуэль Макрон должны были проинформировать лидеров стран о состоянии выполнения Минских соглашений. Решение о продлении экономических секторальных санкций против России принимается Евросоюзом по письменной процедуре после соответствующих рекомендаций канцлера Германии и президента Франции.

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России – сначала за аннексию Крыма, затем – за роль Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.

Срок действия жестких, секторальных санкций, введенных ЕС против России, истекает в июле.