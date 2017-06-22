Редактора «Страна.ua» Гужву задержали из-за взяточничества – Луценко

В Киеве задержали главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужву по подозрению в вымогательстве и получении взятки, сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«По материалам ДФС и прокуратуры Киева задержан Гужва, который требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», – написал Луценко вечером 22 июня в Фейсбуке.

Генпрокурор отмечает, что у следствия есть видео- и аудио доказательства.

Игорь Гужва и представители возглавляемого им издания пока не комментировали ситуации.

Перед этим Гужва и его заместитель Светлана Крюкова сообщили, что СБУ проводит обыск в редакции «Страна.ua».