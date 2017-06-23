Радио Крым.Реалии. Крымский мост, падение рубля и конференция ОБСЕ

Почему Россия собирается перекрыть Керченский пролив для судоходства из-за строительства Керченского моста? Как падение рубля отразится на ценах в аннексированном Крыму? Кто приехал на конференцию ОБСЕ в Вену из аннексированного Крыма?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Сергей Громенко обсуждает с экспертами и журналистами последствия перекрытия Керченского пролива для судоходства в Азовское море из-за Керченского моста, влияние санкций против России на курс валют и последствия для Крыма, а также прошедшую в Вене конференцию ОБСЕ.

Гости эфира: старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар; директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк; украинский эколог Алексей Василюк; экономист, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие-Брокер» Сергей Хестанов; украинский экономист Виталий Кравчук; крымская журналистка, секретарь НСЖУ Елена Юрченко; советник Министра информационной политики Юлия Каздобина.

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