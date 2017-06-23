Санкции угрожают отношениям между Москвой и Вашингтоном – МИД России

МИД России раскритиковал расширение санкций США в отношении российских граждан и компаний из-за ситуации в Украине, отметив, что такие действия создают «серьезный риск» для двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

Это заявление российской стороны было обнародовано 22 июня после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Такие действия создают серьезный риск для всей системы российско-американских отношений, переживающих и без этого сложный период», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Накануне российская сторона сообщила об отмене встречи между заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Томом Шенноном, запланированной на 23 июня в Санкт-Петербурге. Такое решение в России объяснили расширением санкций США.

В четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента Гетер Науерт отказалась рассказать подробности разговора Тиллерсона с Лавровым. При этом она отметила, что в Вашингтоне разочарованы из-за отмены переговоров между Шенноном и Рябковым.

«Россия точно знает, почему санкции были введены... из-за ее действий в Крыму и на востоке Украины. Если они хотят отмены санкций, они должны решить эти вопросы», – отметила Гетер Науерт.

На прошлой неделе американские сенаторы проголосовали за законопроект с поправкой о санкциях против Ирана, который одновременно расширяет санкции против России. Этот пакет ставит своей целью наказать Москву за ее действия, включая вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне. Законопроект также запрещает Белому дому смягчать, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса.

22 июня на саммите в Брюсселе лидеры ЕС договорились продолжить экономические санкции против России.

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России – сначала за аннексию Крыма, затем – за роль Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.

Срок действия жестких, секторальных санкций, введенных ЕС против России, истекает в июле.