В Ялте провели акцию «Зажги свечу» в память о начале Великой отечественной войны

В Ялте 22 июня на площади перед памятником Ленину прошла акция «Зажги свечу», посвященная всероссийскому «Дню Памяти и скорби». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Собравшиеся на площади зажигали свечи и ставили их у подножия памятника Ленину в память о погибших в войне. Над свечами в почетном карауле стояли участники ялтинского клуба исторической реконструкции в форме советских солдат Второй мировой войны и под красным знаменем.

«Главное, чего хочется пожелать нашим ветеранам – это крепкого здоровья, и чтобы они еще долго радовали нас своим присутствием и всегда напоминали нам о том, какие страшные годы им пришлось пережить. И кому мы обязаны нашей сегодняшней свободой», – сказал председатель подконтрольного Кремлю ялтинского городского совета Роман Деркач, принявший участие в акции.

Основную массу участников мероприятия составляли пожилые люди, члены ялтинской общественной организации ветеранов боевых действий, активисты Национально-Освободительного Движения, молодежного крыла «Единой России», воспитанники детских спортивных секций и родители с маленькими детьми, которые и зажигали свечи на ступеньке.

Мероприятие по периметру охраняли бойцы ялтинского полка «народной самообороны» Крыма и сотрудники полиции. Всего на акции присутствовало порядка 150 человек.

Ранее в этот день митинг памяти жертв погибших в Великой отечественной войне прошел в Севастополе.

В России 22 июня считается началом Великой отечественной войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила пакт о ненападении и вторглась на территорию Советского Союза. За первые несколько месяцев гитлеровцы захватили территорию Украинской ССР и активно продвигались в сторону Москвы.

Во Второй мировой войне по разным данным, погибло от 19 до 36 миллионов военнослужащих и гражданских.