Москва возмущена решением Польши сносить памятники коммунизма

В России возмущены решением польского Сейма о сносе памятников советской эпохи.

«С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе, как позорным надругательством над памятью погибших, такие действия не назовешь. Те, кто продолжает кампанию «войны» с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение российско-польских отношений», – говорится в заявлении МИД России, опубликованном вечером 22 июня.

В четверг сейм Польши проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе памятников Красной Армии. Польские законодатели предлагают демонтировать эти памятники в течение 12 месяцев после того, как поправки вступят в силу.

К этим объектам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, внесенные в реестр памятников архитектуры.

На территории Польши насчитывается 469 памятников советской эпохи, около 250 из них посвящены Красной Армии.