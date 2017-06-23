В аннексированном Крыму встретили второй пассажирский рейс круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма Крыма.

По данным ведомства, на борту лайнера находилось 172 пассажира, в том числе восемь туристов из Ирана.

«На борту 172 пассажира, среди которых 8 человек из Ирана. Они побывали на экскурсиях по Ялте: в Воронцовском дворце, Ласточкином гнезде и на винзаводе «Массандра». Иностранных туристов сопровождал ялтинский гид-переводчик», – сказано в сообщении.

В свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья круизный лайнер «Князь Владимир» отправился из Сочи 11 июня. Завершился первый рейс 18 июня. По данным «Росморпорта», почти 400 человек стали первыми пассажирами теплохода, что составило менее 50 процентов загрузки судна..

Пассажиров и обслуживающий персонал судна внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Круиз собираются сделать еженедельным, выход судна из Сочи планируется каждое воскресенье. «Князь Владимир» стал первым за три года круизным лайнером, который прибыл на аннексированный полуостров.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.