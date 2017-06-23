В Севастополе наградили победителей парусной регаты «Кубок Крыма»

В аннексированном Севастополе состоялось торжественное подведение итогов и награждение победителей парусной регаты «Кубок Крыма-2017», которая финишировала в городе. В ее рамках провели чемпионат России в классе крейсерских яхт ORC. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Сообщается, что в регате приняли участие яхты спортивного центра ЦСКА в Севастополе «Айя» и «Орион», в составе экипажей которых выступали яхтсмены российского Черноморского флота. Экипаж яхты «Айя» стал победителем «Кубка Крыма» и занял второе место в чемпионате России.

«Команды соревновались в скорости прохождения дистанций по маршруту: Севастополь – Ялта – Балаклава – Черноморское – Евпатория – Севастополь. В общей сложности участники регаты преодолели более 260 морских миль», – сказано в сообщении.

Всего, по данным пресс-службы, в соревновании приняло участие 28 экипажей, в составе которых были спортсмены из восьми регионов соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».