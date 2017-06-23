В Керчи на фестивале «Боспорские врата» ждут панк-рокеров из Нижнего Новгорода

В Керчи 24-25 июня 2017 года на Городском пляже состоится первый музыкально-благотворительный рок-фестиваль «Боспорские врата». Его хедлайнером станет российская панк-группа из Нижнего Новгорода «F.P.G». Анонс фестиваля опубликовали на сайте российской администрации города.

Так, в первый день, 24 июня, с 10:00 до 13:00 на городском пляже будут работать водные аттракционы, там также пройдет шоу мыльных пузырей, семейный фестиваль-конкурс на лучшую скульптуру из песка, пляжный волейбол. С 11.00 до 11.30 запланированы выступления творческих коллективов города, на 17:00 назначено торжественное открытие фестиваля, а с 17.30 до 23.00 – концерт участников: «ДВА МОРЯ», «БРЭЙН ВОШЬ», «SUMMER BOYS», «SHPILLY BEAVERS» из Керчи, «SUMMER BOYS», «КИТЫ» из Феодосии, «JUNKID», «БУДНИ» из Севастополя, «КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» из Красноперекопска и «СУРОГАТ» из Ялты.

Во второй фестивальный день с 10:00 до 13:00 на городском пляже также анонсируют работу водных аттракционов, пляжный волейбол, конкурсную программу «Водные бои» и фестиваль красок «Color fest». С 17.00 по 22.00 пройдет концерт, участниками которого заявлены коллективы «THE VAZELINE» и «ANGEL DA ROCK» из Санкт-Петербурга, «ROYAL FLUSH», «ТАКСИ НА ДУБРОВКУ» и «THE PSCOFF» из Керчи, «ПЛОД» и «AMELY SKY» из Симферополя и «ХЕРЕС ЯНГ» из Ялты.

Выступление хедлайнера фестиваля – группы «F.P.G» из Нижнего Новгорода – запланировано на 23:00. На официальном сайте группы есть информация о запланированном в аннексированном Крыму концерте.

Вход на концерт обещают бесплатный.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».