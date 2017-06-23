Председатель НСЖУ: силовики должны предоставить убедительные доказательства по делу Гужвы

Национальный союз журналистов считает чрезвычайной ситуацией обыск в редакции интернет-издания «Страна.ua» и задержание его главного редактора Игоря Гужвы, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

«Обыск редакции СМИ и задержание главного редактора – чрезвычайная ситуация! Особенно учитывая то, что «Страна.ua» имеет высокие рейтинги и позволяет себе системно критиковать чиновников. Поэтому силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений», – написал Томиленко.

Он отметил, что редакционная политика этого интернет-издания вызывает много вопросов, однако должна обсуждаться журналистами, экспертами и обществом. Также Томиленко сообщил, что международные партнеры НСЖУ встревожены обысками и задержанием Гужвы и требуют аргументированных объяснений такого поведения силовиков.

Поздно вечером 22 июня правоохранители задержали Гужву по подозрению в вымогательстве. Сам Гужва сообщил, что обыск в редакции издания он связывает с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Дмитрия Линько.