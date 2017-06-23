Прокуратура АРК объявила о подозрении одному из руководителей «крымской самообороны»

Прокуратура АРК объявила о подозрении одному из руководителей «самообороны» в аннексированном Крыму. Мужчину подозревают сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы). Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что один из так называемых ротных «Самообороны Крыма» совместно с другими членами этого формирования, в начале марта 2014 года в Симферополе из хулиганских побуждений, используя специально приспособленный и заранее заготовленный предмет, нанесли телесные повреждения гражданину Украины, который пребывал на территории полуострова Крым с целью поддержки украинских военных и проукраинских активистов и в настоящее время является народным депутатом Украины», – сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили о причастности подозреваемого к «незаконному лишению свободы, которое сопровождалось пытками и нанесением телесных повреждений гражданину Украины, который также выражал свою проукраинскую позицию на территории Автономной Республики Крым».

В настоящее время решается вопрос об объявлении указанного лица в государственный и международный розыск, добавили в пресс-службе.

Имен подозреваемого и пострадавших в прокуратуре АРК не называют.

В начале марта 2014 года на тот момент депутат Одесского облсовета, а ныне – народный депутат Украины Алексей Гончаренко был в аннексированном Крыму. Во время его пребывания в Симферополе на него напали несколько мужчин из числа «самообороновцев» и нанесли ему несколько ударов.

«Самооборона» Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.

Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.