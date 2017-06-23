В Киеве сообщают о взрыве автомобиля с севастопольскими номерами

В Киеве 23 июня сообщают о взрыве автомобиля на улице Тургеневской в Шевченковском районе города. По словам очевидца, речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser с севастопольскими номерами.

Как следует из фотографий, опубликованных в социальных сетях очевидцами, внешне машина получила незначительные повреждения.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, при взрыве был травмирован человек.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадал мужчина, 1970 года рождения, врачи оказывают ему медицинскую помощь. Повреждена передняя часть транспортного средства, также повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады зданий.

О причинах взрыва в полиции пока не сообщают. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По сообщению издания Цензор.нет, в машине находился руководитель севастопольского дачного кооператива «Научный-7» Герман Гайдук. Крым.Реалии пытаются получить информацию в Нацполиции Украины по поводу личности пострадавшего.

Комментарии владельца автомобиля на данный момент отсутствуют.