Нацполиция: под водительским сиденьем взорвавшегося в Киеве авто было взрывное устройство

В управлении Нацполиции Киева сообщают, что, по предварительным результатам осмотра, под водительским сиденьем автомобиля, взорвавшегося 23 июня в Шевченковском районе города, было прикреплено неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для многих лиц). За совершение такого правонарушения предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Взрыв в автомобиле Toyota Land Cruiser с севастопольскими номерами произошел 23 июня на улице Тургеневской. Как сообщается, повреждена передняя часть транспортного средства, также повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады зданий.

По сообщению пресс-службы полиции Киева, при взрыве пострадал мужчина, 1970 года рождения, врачи оказывают ему медицинскую помощь.

По сообщению издания Цензор.нет, в машине находился руководитель севастопольского дачного кооператива «Научный-7» Герман Гайдук. Крым.Реалии пытаются получить информацию в Нацполиции по поводу личности пострадавшего.

Комментарии владельца автомобиля на данный момент отсутствуют.