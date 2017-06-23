Отношение россиян к Украине за последние месяцы ухудшилось – опрос

Отношение россиян к Украине за последние месяцы ухудшилось. Об этом свидетельствует майский опрос социологов «Левада-центра». По данным социологов, только 26 процентов россиян относятся к Украине хорошо, в марте о положительном отношении заявляла треть опрошенных.

Плохо к Украине относятся 59 процентов россиян, что на три процента больше, чем в марте.

По мнению социологов, на российских респондентов влияют сообщения о блокировании в Украине российских социальных сетей, разговоры о возможном введении виз, усиление санкций. По данным опроса «Левада-центра», более трети россиян (35 процентов) выступила за визовый режим с Украиной.

В начале июня российский «Левада-центр» сообщил, что число россиян, которые называют Украину врагом, достигло максимума за все время исследований. Так считают 50% опрошенных в этом году против 37% в 2015 году, 48% – в 2016-м.

Россия неоднократно отрицала участие своих военных в конфликте на Донбассе, который длится с апреля 2014 года. О том, что Россия направляет на восток Украины оружие и военных, заявляют Киев и Запад. Москва же признает только присутствие российских «добровольцев» на Донбассе.

По последним данным ООН, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли около 10 тысяч человек.