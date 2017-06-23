Конгресс украинцев Латвии поддержал фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Куку – адвокат

Конгресс украинцев Латвии написал письмо со словами поддержки крымскому правозащитнику, фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеину Куку, рассказал 23 июня Крым.Реалии адвокат правозащитника Алексей Ладин.

По его словам, крымский правозащитник располагает информацией о том, что ему пишут письма со словами поддержки, но не всегда получает эти письма.

«Видимо, цензура считает, что эти письма не должны попадать к нему (Эмир-Усеину Куку – КР), но он знает, что люди его поддерживают. Всем, кто неравнодушен… он просил передать привет и слова поддержки. Он тоже держится», – сказал адвокат.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отклонил 23 июня апелляцию фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку на продление ему срока содержания под стражей, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», члена Контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку арестовали 11 февраля 2016 года.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».