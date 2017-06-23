Гужву отправили в киевский изолятор временного содержания – Лукаш

Задержанного накануне в Киеве главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву отправили в киевский изолятор временного содержания (ИВС), заявляет бывший министр юстиции Украины, адвокат задержанного Елена Лукаш.

«Игоря Гужву только что отправили в ИВС на Косогорный (переулок – КР)», – написала она на своей странице в Facebook.

22 июня поздно вечером правоохранители задержали Гужву по подозрению в вымогательстве. Сам Гужва сообщил, что обыск в редакции издания он связывает с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Дмитрия Линько.

23 июня в ГПУ заявили, что сейчас готовится сообщение о подозрении Игорю Гужве и его посреднику, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что считает чрезвычайной ситуацией обыск в редакции интернет-издания «Страна.ua» и задержание главного редактора Игоря Гужвы и ждет, что «силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений».