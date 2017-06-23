В пятницу, 23 июня, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отменил частное постановление российского судьи Алуштинского городского суда о ложных показаниях свидетеля по делу депутата Павла Степанченко. Об этом сообщил крымский адвокат Алексей Ладин в комментарии Крым.Реалии.

«Судья Изотенко 21 октября 2016 года, вынеся обвинительный приговор в отношении Павла Степанченко, также вынес частное постановление, в котором установил, что, по его мнению, Литвинчук (свидетель – КР) дала заведомо ложные показания. Защита уверена, что никаких заведомо ложных показаний не было. Тем не менее частное постановление было направлено в прокуратуру и тихим ходом прокуратура провела проверку, и было возбуждено уголовное дело. Сегодня это частное постановление было отменено», – рассказал Ладин.

По его словам, на 27 июня назначено рассмотрение уголовного дела по существу, но оно не имеет логического продолжения.

«Одним из поводов возбуждения уголовного дела являлосьь это частное постановление судьи Изотенко. Фактически это частное постановление и послужило единственным толчком для возбуждения уголовного дела. А в связи с тем, что оно сейчас отменено, возникает в принципе вопрос о законности возбуждения уголовного дела. Для возбуждения дела нужен повод и основания. Его сейчас нет. Значит и возбуждение уголовного дела незаконно», – пояснил адвокат.

Ладин считает, что уголовное дело против свидетеля – это желание российского Алуштинского суда и властей Алушты «каким-то образом осудить Степанченко и лиц, которые помогают ему».

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).