В Украине стартует флешмоб ко Дню крымскотатарского флага

В Украине ко Дню крымскотатарского флага организовали флешмоб: пользователи социальной сети Фейсбук помещают на свои фотографии изображения украинского и крымскотатарского флагов.

Об этом Крым.Реалии сообщила 23 июня первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

По словам Джеппар, автором и исполнителем идеи проведения этого флешмоба стал украинский художник и веб-дизайнер Николай Коваленко.

Флаг крымских татар представляет собой полотнище голубого цвета с желтой тамгой в верхнем левом углу. Впервые флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году. С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как день крымскотатарского флага.

В Геническом районе, граничащем с аннексированным Крымом, ко Дню крымскотатарского флага планируют проведение различных шествий и автопробега, в том числе проведение акций «Два флага – одна страна» в селе Счастливцево на Арабатской стрелке, а в поселке Новоалексеевка – автопробег и шествие.