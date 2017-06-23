Путин в субботу посетит Крым и побывает в «Артеке» – пресс-служба

Президент России Владимир Путин 24 июня посетит аннексированный Крым, в частности – детский центр «Артек». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит. Владимир Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря «Солнечный», – сказано в сообщении.

В прошлый раз российский президент Владимир Путин был с визитом в аннексированном Крыму в сентябре прошлого года. Вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым он провел в Керчи заседание Госсовета России по поводу развития транспортной инфраструктуры.

Министерство иностранных дел Украины направляло российскому МИДу ноты протеста в связи с визитом Владимира Путина в аннексированный Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».