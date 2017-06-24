Федерация скалолазания России намерена построить в Крыму базу для тренировок

Федерация скалолазания России объявила о намерении построить базу для тренировок своих спортсменов в Алуште. Как сообщают российские СМИ, глава федерации Дмитрий Бычков утверждает, что базу для тренировок в Крыму могут построить до 2020 года.

По его словам, центр «Крымский» станет местом для проведения сборов российской команды по скалолазанию. Там же предполагается проводить спортивные соревнования.

При этом глава спортивной федерации не исключает, что на крымской базе российские спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм 2020 года. Бычков подчеркнул, что Международный олимпийский комитет в августе прошлого года включил скалолазание в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио, информирует российское агентство ТАСС.

Сейчас российские спортсмены, по сообщению информагентства, используют для тренировок легкоатлетические манежи в Тюмени и Перми.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».