Сезон выпускных в Крыму совпал с периодом высокой опасности пожаров

В Крыму усиливают меры противопожарной безопасности в связи с выпускными вечерами в школах. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму. Также отмечается, что на полуострове с 23 по 26 июня ожидается высокая пожарная опасность.

Спасатели отмечают, что на полуострове с 23 на 24 июня пройдут праздничные мероприятия, посвященные завершению учебного года, и в местах их проведения будут дежурить пожарные.

«Этот праздник – один из самых запоминающихся моментов в жизни каждого человека. Чтобы этот день принес выпускникам лишь положительные впечатления, спасатели осуществили комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных происшествий и предупреждение травматизма у детей», – говорится в сообщении пресс-службы.

В числе мер, направленных на профилактику пожаров, – дополнительные противопожарные инструктажи и разъяснительные беседы с представителями образовательных объектов полуострова, сообщают спасатели.

В ведомстве напоминают крымчанам, что в периоды высокой пожарной опасности запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, а также использовать пиротехнические изделия.