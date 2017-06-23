Радио Крым.Реалии: Душители свободы слова в Крыму

О чем говорили на конференции ОБСЕ? Кто приехал в Вену из аннексированного Крыма? Какую политическую роль играют международные конференции?

В Вене прошла конференция ОБСЕ, посвященная свободе СМИ на спорных территориях. Принимала участие в конференции и крымская делегация. Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с крымской журналисткой, секретарем НСЖУ Еленой Юрченко и советником министра информационной политики Юлией Каздобиной.

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