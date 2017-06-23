Главного оппонента экс-главы горсовета Керчи Щербулы исключили из «Единой России»

Депутата горсовета Керчи, подконтрольного России, Андрея Круглова исключили из партии «Единая Россия». Об этом сам депутат сообщил в комментарии для Крым.Реалии.

По его словам, формальной причиной исключения стало то, что он не снял свою кандидатуру на выборах главы горсовета по требованию партии. Круглов утверждает, что на самом деле его исключили, поскольку он был лидером акций за отставку главы горсовета Ларисы Щербулы, уличенной в нарушении антикоррупционного законодательства.

«Члены политсовета и фракции решили, что коррупции в Керчи есть место. А правде, даже если горькой правде, в Керчи места не быть. Другого не дано. Даже те «единороссы», которые меня поддерживали, оказались предателями», – сказал Круглов.

Руководство керченского отделения «Единой России» пока не комментировало исключения депутата.

23 июня городской совет Керчи, подконтрольный России, проголосовал за отставку главы горсовета Ларисы Щербулы. Основанием для этого стало ее заявление об увольнении по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

В конце мая из Следственного комитета России в горсовет Керчи пришло представление, в котором говорилось, что Лариса Щербула нарушила антикоррупционное законодательство. В связи с этим Следком обратился к депутатам с просьбой обсудить на сессии деяния Щербулы и рассмотреть вопрос привлечения ее к ответственности. Часть депутатов выступила за отставку главы горсовета, их протесты продолжались на протяжении месяца.