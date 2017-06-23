Госдума России в первом чтении приняла законопроект о курортном сборе

Госдума России 23 июня приняла в первом чтении законопроект «О введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой». Этот документ, в числе прочего, регулирует введение курортного сбора в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщают российские СМИ, эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Плательщиками взноса станут физические лица, остановившиеся более чем на сутки, в гостинице или ином объекте размещения. Законопроектом определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Также не являются плательщиками граждане, проживающие на территории эксперимента, сообщает российский «Интерфакс».

Как сообщается, взимать курортный сбор будут гостиницы и отели, а также индивидуальные предприниматели и физические лица, оказывающие услуги по размещению приезжих.

Размер курортного сбора, а также порядок его взимания и сроки уплаты будут устанавливать местные власти, при этом сумма не должна превышать 100 рублей (около 43 грн – КР) с одного человека в сутки.

В соседней России курортный сбор будут взимать на территориях Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раньше поддержал инициативу президента России Владимира Путина о введении курортного сбора, и высказал предположение, что сумма не будет превышать 50 рублей.