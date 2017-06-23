В горах Крыма заблудились двое туристов из российского Архангельска – спасатели

В аннексированном Крыму два туриста из соседней России заблудились в горах, к спасению привлекли поисковый отряд, сообщает 23 июня пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

В ведомстве сообщают, что двое жителей Архангельска, парень 1984 года рождения и девушка 1986 года рождения, нуждались в помощи в горах неподалеку от Судака.

«На пункт связи 21 пожарно-спасательной части (г. Судак) поступило сообщение о том, что в районе горы Меганом сошли с тропы два человека и самостоятельно найти дорогу не могут, нуждаются в помощи спасателей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на поиски вышли специалисты поисково-спасательного отряда Судака и отделение аварийно-спасательной службы «Крым-Спас».

«Спасатели сразу же установили мобильную связь с пострадавшими и успокоили их, дали необходимые рекомендации. В результате спасательной операции в 19.00 туристы были найдены и спущены с горы. В медицинской помощи не нуждались», – говорится в сообщении.

Организаторов туристических походов в аннексированном Крыму обязали информировать органы МЧС о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными, не позднее, чем за 10 рабочих дней.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».