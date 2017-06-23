На Керченской переправе запретили провозить оружие и патроны до середины июля

Через Керченскую паромную переправу в период с 1 июня по 12 июля 2017 года запретили провозить гражданское и служебное оружие и патроны к нему. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика ООО «Морская дирекция».

На сайте дирекции не сообщают причин такого распоряжения, но ранее компания-перевозчик анонсировала запрет на провоз оружия в связи с проведением в соседней России чемпионата по футболу.

В пресс-службе указывают список исключений, на которых ограничение не распространяется.

«За исключением экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта», – говорится в сообщении.

Также среди исключений значится передача, ношение, транспортирование и использование гражданского и служебного оружия и патронов к нему при исполнении работниками учреждений, которые занимаются охраной ценных грузов, спецкорреспонденции и имеют служебные обязанности по защите жизни граждан.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».